Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuç tarihini Bakanlık açıkladı

İOKBS bursluluk sınavının tarihi pandemi dolayısıyla geçtiğimiz aylarda değiştirilmiş, Daha önceden 6 Haziran’da yapılacağı açıklanan sınav 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmişti. MEB sınav tarihi değiştirilen İOKBS’nin sonuç açıklama tarihini 28 Eylül olarak belirledi.

BİRİNCİ DÖNEM KAZANIMLARI SORULDU

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurmuştu.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Bursluluk Sınavının soruları ve cevap anahtarları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açıldı. Aşağıdaki link üzerinden soru ve cevaplara erişebilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI