Bursluluk sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanır? 2020 İOKBS kılavuzu

2020-İOKBS bursluluk sınavı, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak 25 Nisan 2020 tarihinde uygulanacak. Bursluluk sınavına katılacak olan öğrenciler sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını şimdiden merak etmeye başladı. MEB’in yayınlamış olduğu 2020 İOKBS kılavuzunu ve sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MEB’in İOKBS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, bursluluk sınavı giriş belgeleri 10 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020 İOKBS KILAVUZU

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühür ve imza ile onaylandıktan sonra öğrenciye/öğrenci velisine teslim edilecektir.

Öğrencilere fotoğraflı, onaylı (mühürlü ve imzalı) sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. Fotoğraflı, onaylı s ınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti de yer alacaktır.