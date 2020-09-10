Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilerin katılım gösterdiği İOKBS (bursluluk sınavı) hafta sonu gerçekleşti. MEB, bursluluk sınav sonuçlarını 28 Eylül tarihinde açıklayacak.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Bursluluk Sınavının soruları ve cevap anahtarları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açıldı. Aşağıdaki link üzerinden soru ve cevaplara erişebilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

BİRİNCİ DÖNEM KAZANIMLARI SORULDU

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurmuştu.