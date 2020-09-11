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Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen bursluluk sınavı 5 Eylül tarihinde yapıldı. Yurt genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin katıldığı bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu.

11:26 -
Haberler Eğitim
Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı sınav takvimine göre bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları 28 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.

BURSLARIN ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

BİRİNCİ DÖNEM KAZANIMLARI SORULDU

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurmuştu.

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