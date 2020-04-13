Bursluluk sınavı ne zaman? 2020 İOKBS bursluluk sınav tarihi değişti mi?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için öğrencilerin hazırlıkları sürüyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfında okuyan öğrenciler için düzenlenen bursluluk sınavı tarihi corona virüsü salgını nedeniyle değiştirildi. 25 Nisan’da uygulanması beklenen sınavın ertelenerek 6 Haziran 2020 tarihinde uygulanacağı açıklandı.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi.

Yeni sınav takvimini açıklayan Bakan Selçuk, “25 Nisan’da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nı (İOKBS) 6 Haziran 2020’ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan’da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020’ye erteledik” sınavların yeni tarihlerini de paylaştı.

TEKRAR TESTLERİ YAYIMLANDI

Ortaöğretime yönelik 9, 10, 11 ve 12. sınıf düzeylerinde 1. dönem konularını kapsayan tekrar testleri yayımlandı.

9. Sınıf Tekrar Testleri

10. Sınıf Tekrar Testleri

11. Sınıf Tekrar Testleri

12. Sınıf Tekrar Testleri