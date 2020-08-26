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Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınavında hangi konular çıkacak?

MEB tarafından yapılan ve 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11’inci sınıf öğrencilerinin gireceği bursluluk sınavı 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İOKBS sınavı ile başarılı öğrenciler burs almaya hak kazanacak.

10:09 -
Haberler Eğitim
Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınavında hangi konular çıkacak?

İOKBS bursluluk sınavının tarihi pandemi dolayısıyla geçtiğimiz aylarda değiştirilmişti. Daha önceden 6 Haziran'da yapılacağı açıklanan sınavın tarihi değiştirilerek 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada; “6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10’uncu ve 11’uncu sınıf öğrencilerimiz 9’uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9’uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.

Cumartesi meb Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığı
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