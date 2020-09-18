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Bursluluk sınavı sonuç tarihi belli oldu! İOKBS sonuçları ne zaman?

Bursluluk sınavı olarak da bilinen İOKBS, 5 Eylülde gerçekleştirildi ve sınavda 230 bin kişi görev aldı. Öğrencilerin İOKBS sonuçları için bekleyişi sürüyor, sonuçlar MEB tarafından 28 Eylül tarihinde duyurulacak.

12:50 -
Haberler Eğitim
Bursluluk sınavı sonuç tarihi belli oldu! İOKBS sonuçları ne zaman?

Yurt genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin katıldığı bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih MEB tarafından duyuruldu. Sonuçlar 28 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuç açıklama ekranı üzerinden öğrencilere açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Bursluluk Sınavının soruları ve cevap anahtarları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açıldı. Aşağıdaki link üzerinden soru ve cevaplara erişebilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

İOKBS 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştiriliyor.

BİRİNCİ DÖNEM KAZANIMLARI SORULDU

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurmuştu.

meb Milli Eğitim Bakanlığı sınav
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