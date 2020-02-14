Cifte diploma farkı 100 bin TL’yi geçiyor

Özel okullar, 2020-2021 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıtlarına başladı. Erken kayıt ve peşin ödemede yüzde 20'nin üzerinde indirimler yapılıyor. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre yeni dönem ücretlerinin mayıs ayı sonunda açıklanması gerekiyor.

MAYIS'TA İNDİRİM YOK

Türkiye genelinde 200'ün üzerinde özel okul mali krizden etkilenince, sektör erken kayıtla kontenjanlarını doldurmak için harekete geçti. Şubat ayı sonuna kadar, önümüzdeki yıl için öğrenci kaydettiren velilere yüzde 20'lere kadar indirim yapılıyor. Mart, nisan ve mayıs aylarında indirim yüzdeleri düşüyor. Mayıs ayı sonunda indirim oranı yüzde 5'lere kadar inerken, daha sonraki kayıtlarda ise indirim yapılması beklenmiyor. Ortalama 4 bin ile 8 bin TL arasında açıklanan yemek ücretleri de geç kayıtta artıyor. Kolejlerde halen devam eden bursluluk sınavlarıyla da yüzde 25, yüzde 50 şansı veriliyor. Ayrıca yüzde 100’e kadar tam burs şansı da sunuluyor.

ÇİFT DİPLOMA FARKI

Dershanelerden dönüşen liseler ile köklü kolejler arasındaki ücret farkı 50 bin TL’ye çıktı. Yabancı kolejler ile Türk kolejleri arasındaki ücret farkları ise IB (Uluslararası Bakolarya) yani yurt dışında da geçerli olması nedeniyle 100 bin TL’ye yükseldi. Ücreti, 100 bin TL’yi aşan kolej de, 15 bin TL'ye olan kolejler de var.

AMERİKAN OKULLARI AÇIKLAMADI

Özel Amerikan Robert Kolej'in 100 bin TL, Üsküdar Amerikan Koleji'nin 90 bin TL ve SEV Amerikan Koleji'nin 90 bin TL, olan ücretlerinin önümüzde- ki yıl artış oranları henüz açıklanmadı.

10 ÖĞRENCİDEN 1'İ ÜCRETSİZ

– Robert Kolej'de, 56 şehirden 1042 öğrenci okuyor. Kayıt için para ödemek yetmiyor. LGS ile öğrenci alıyor.

– Bu yıl eğitim ücreti 100 bin TL, yurt ücreti 37 bin TL ile 57 bin TL'ydi. Yatılı okumak halen 157 bin TL.

– 100'ü tam burslu olmak üzere kolejdeki 279 öğrenci burslu. Her 4 öğrenciden biri farklı oranda burs alıyor.