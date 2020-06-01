Corona virüsü telafi eğitimleri başlıyor! Ateşi ölçülen derse girecek

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız imzasıyla 81 il milli eğitim müdürüne, “Özel Okulların Telafi Eğitimi” konulu 5 sayfadan oluşan bir resmi talimat yazısı bugün gönderildi.

Corona virüsü nedeniyle 16 Mart ve 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında yüz yüze eğitime ara verildiği hatırlatılarak, telafi eğitimlerinin başlatılacağı bildirildi.

TELAFİ EĞİTİMİ KİMLERE YAPILACAK?

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nce belirlenen telafi eğitimi özel okullar, kurslar ve rehabilitasyon merkezleri olmak üzere 3 ayrı kurumu ilgilendiriyor.

Buna göre;

1-Özel okullar, 15 Ağustos tarihinden sonra okullar açılana kadar en 3 hafta yüz yüze telafi eğitimi yapacak.

2-YKS ve LGS hazırlık kursları başta olmak üzere özel öğretim kursları tedbir alarak, eğitime bugün itibariyle başlayabilecek.

3-Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de telafi eğitimi için 15 Hazirandan itibaren açılabilecek”

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL YAPILACAK?

*Özel okullar verdikleri uzaktan eğitimden öğrencilerin ne kadar faydalandığının ölçümünü yaparak yüz yüze telafi eğitimi yapabilecek.

*Telafi eğitimleri en az 3 hafta ve Ağustos/Eylül aylarında olacak. Ve 2020-221 eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanacak.

*Telafi eğitimi yapacak olan özel okulların tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması tedbirlerine titizlikle uyulması sağlanacak, uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

*Telafi eğitiminde kurs, rehabilitasyon merkezi veya özel okullarda kullanılacak olan eğitim araç gereçlerinde hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına uyulacak.

*Öğrencilerin telafi eğitimi için okul veya kurslara servislerle ulaşması durumunda da servislerde maske kullanılması zorunluluğu getirildi.

*Engelli bireylerin eğitim aldığı rehabilitasyon merkezlerinde ise servis araçlarında da tıbbi maske kullanılması sağlanacak.

TELAFİ EĞİTİMİNDE DERSLERE NASIL BAŞLANACAK?

*Ders başlamadan 45 dakika önce corona virusü tedbirleri kapsamında binanın ders için kullanılan tüm bölümleri ve ortak kullanım alanları yeniden dezenfekte edilecek.

*Kurumlarda Covid-19’la ilgili yönlendirme afişleri, sosyal mesafe uyarıları ve maske/eldiven vb malzemeler için tıbbi atık kutuları ile en antiseptikleri zorunlu olarak bulundurulacak.

*Sırav, tahta, kapı vb. alanlar deterjanlarla sık sık yıkanıp, dezenfekte malzemelerle silinip en az yarım saat kuruması beklenecek.

*Kantin, büfe vb. ortak kullanım alanlarında maske kullanılacak.

*Tüm kurumlarda temassız ateş ölçer cihazları olup ateş ölçümü yapılacak.

*Tuvaletlerde kullanılan kağıt havlu ve sıvı el sabunlukları fotoselli yapılacak.

*Ziyaretçiler dahil kurs ve okullara giren herkesin istisnasız ateşi ölçülerek binaya alınacak.

ÖĞRENCİNİN DERSTEN ÖNCE ATEŞİ ÖLÇÜLECEK

*Ateşi yüksek olan kimse okul ve kurslara kesinlikle alınmayacak. öğrencilerin de her 4 saatte bir ateşleri ölçülüp kayıt altına alınacak.

*Aileler de ateşi olan veya burnu akan çocuklarını okula getirmemekte özen gösterecek.

*Okul girişinde özellikle rehabilitasyon merkezlerinde tüm tekerlekli sandalyeler de dezenfekte edilecek.

KONFERANS VE SPOR SALONLARI AÇILMAYACAK

*Bedensel engelli bireyler başta olmak üzere okullardaki sağlık kabinlerinde çin sedye veya yastıklar tek kullanımlık olacak.

*Bireysel eğitimde kullanılan oyun hamuru, parmak boyası ve üfleme çubuğu gibi materyaller her öğrenci için özel olacak.

*Konferans salonu, spon salonu gibi toplu kullanım alanları kullanılmayacak.

*Tedbirlerin tamamından okullar sorumlu olacak. Tedbirlere uymayan okul yönetici ve personeline de ceza kesilecek.

BAŞKAN NURULLAH DAL: OKULLARIMIZ TELAFİ EĞİTİMİNE HAZIR

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal telafi eğitimleriyle ilgili MEB’in aldığı kararları SÖZCÜ’ye şöyle değerlendirdi;

*Özel okullarımız MEB’den bu takvimi açıklamasını bekliyordu. Telafi eğitiminin yüz yüze yapılması gereken kısmı için bize göre de uygun bir tarih belirlenmiş.

*Özel okullar için 15 Ağustos, başlangıç tarihi seçilmiş. Okullarımız zaten uzaktan eğitimle de, telafi eğitimi yapılıyordu. Büyük bir kısmı da uzaktan eğitimle bu süreci tamamladı. Şimdi telafi eğitiminde yüz yüze yapılması gereken dersler yapılacak.

“ÖĞRENCİLERE ÖZEL TEDBİRLER”

*Okullarımız, 15 Ağustostan sonra bu süreci en az 3 hafta olarak planlayıp, yapacak. Yüz yüze eğitimi tüm kurumlarımızın yapması gerekiyor.

*15 Ağustostan sonra okullarda yapılacak eğitim telafinin yüz yüze kısmıdır. Okullarımız zaten telafi eğitimi için hijyen, altyapı ve program hazırlıklarını yaptı.

*Öğrencilerimiz ve velilerimizin sağlık başta olmak üzere hiçbir konuda sıkıntı yaşamaması için okullarda her türlü tedbir alındı.

“OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ NETLEŞMELİ”

*2020-2021 Eğitim /Öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihlerini de Milli Eğitim Bakanlığı net olarak açıkladığında, okullarımız da telafi eğitimi takvimlerini netleştirip velilerine bildirecek.

*Her yıl, bir sonraki yılın eğitim başlama ve bitiş tarihleri Haziran ayının ilk haftalarında ilan edilir. Geçen Haziran’da Covid-19 yoktu.

*Önümüzdeki yıl için 7 Eylül 2021 belirlenmişti ama salgın nedeniyle şu anda şartlar değişti. Bu tarihin değişeceğini düşünüyoruz. MEB’den net okul açılış tarihi açıklaması bekliyoruz.