Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Coronalı sınav kabusu

Türkiye'de, 3 hafta arka arkaya 4,6 milyon öğrenci virüs tehdidi altında askeri okul, lise ve üniversite sınavında yarışacak.İlksınav 14 Haziran Pazar günü 2020 MSÜ ile başlıyor.

Sultan UÇAR
06:00 -
Haberler Eğitim
Coronalı sınav kabusu

GÖZLER DANIŞTAY’DA

Sınavlar, 400 bin adayın yarışacağı MSÜ’de 120 soru sorulup, 135 dakika süre verilecek.  20 Haziran’da 1,7 milyon adayın katılımıyla LGS ve 27-28 Haziran'da 2,5 milyon aday katılımıyla YKS yapılacak.

YKS’nin iptali için İYİ Parti İzmir Milletvekili  Müsavat  Dervişoğlu’nun Danıştay’a açtığı davadan sınavdan önce karar çıkması bekleniyor. Uluslararası Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Psikolog Halil Tabur adayları şöyle uyardı;

Halil Tabur

*Sınava 24 saat kala sizi ruhen ve fiziken yoracak aktivitelerden uzaklaşıp, yeme-içme alışkanlığınızı değiştirmeyin. Sınav sırasında sakin olup, soru kitapçığına dikkatli göz atın.

*İyi bildiğiniz soru türünden başlamak sizi rahatlatacak. Sorular zor gelirse, herkes için zor. Başarı ve mutluluk için hayat sınavdan ibaret değil…

Sınava saat 10.00'dan sonra gelen kimse alınmayacak.

ADAYLAR DiKKAT!

Sınava Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartınızı unutmayın.

– Sürücü Belgesi, paso gibi kartlar sınavlarda geçersiz.

Giriş belgesindeki fotoğraf renkli/siyah beyaz olabilir.

– Bu evraka, ‘yazı, işaret, resim’ ekleyen sınava alınmaz.

ÖSYM kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete verecek.

– Şeffaf pet şişede su dışında araç gereç alınmayacak.

Son güncelleme: 01:45 12.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more