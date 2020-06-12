Coronalı sınav kabusu

GÖZLER DANIŞTAY’DA

Sınavlar, 400 bin adayın yarışacağı MSÜ’de 120 soru sorulup, 135 dakika süre verilecek. 20 Haziran’da 1,7 milyon adayın katılımıyla LGS ve 27-28 Haziran'da 2,5 milyon aday katılımıyla YKS yapılacak.

YKS’nin iptali için İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’nun Danıştay’a açtığı davadan sınavdan önce karar çıkması bekleniyor. Uluslararası Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Psikolog Halil Tabur adayları şöyle uyardı;

*Sınava 24 saat kala sizi ruhen ve fiziken yoracak aktivitelerden uzaklaşıp, yeme-içme alışkanlığınızı değiştirmeyin. Sınav sırasında sakin olup, soru kitapçığına dikkatli göz atın.

*İyi bildiğiniz soru türünden başlamak sizi rahatlatacak. Sorular zor gelirse, herkes için zor. Başarı ve mutluluk için hayat sınavdan ibaret değil…

ADAYLAR DiKKAT!

– Sınava Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartınızı unutmayın.

– Sürücü Belgesi, paso gibi kartlar sınavlarda geçersiz.

– Giriş belgesindeki fotoğraf renkli/siyah beyaz olabilir.

– Bu evraka, ‘yazı, işaret, resim’ ekleyen sınava alınmaz.

– ÖSYM kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete verecek.

– Şeffaf pet şişede su dışında araç gereç alınmayacak.