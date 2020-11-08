Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Tayfun Öktem: Daçka’da Atatürk’e vefalı çocuklar yetişir

Bir anne düşünün, yetim büyüttüğü evladı cephelerde, bir ulusun kaderini değiştirmeye hazırlanırken, kendisi de tüm birikimini yetim çocukların eğitim gördüğü Darüşşafaka'ya bağışlıyor. Yıl 1921, Darüşşafaka Müdürü Ali Kami ve şahitler eşliğinde imzalanan bağış tutanağına ismini “Ankara Hükümeti Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Anadolu Kuva-yi Milliye Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Annesi” olarak yazdırıp imzalayan Zübeyde Hanım her yıl Ramazan ayında peygamberlere ve tüm ailesine Kuran okunması şartıyla o zamanın yüklü miktardaki 20 bin kuruşunu Darüşşafaka'ya bağışladı.

ANLAMI BÜYÜK

Kendisi de 1982'de Darüşşafaka Lisesi'ni dereceyle bitiren öğrencilerden biri olan Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Tayfun Öktem, Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi'nde sergilenen Zübeyde Hanım'ın bağış tutanağını göstererek şu bilgileri paylaştı:

“Çok zor bir zaman. Zübeyde Annemizin de kaynakları belli. İmza kısmına da Kuva-i Milliye'nin Komutanı Gaze Mustafa Kemal'in valideleri yazdırmış. Bunun anlamı büyük.”

Öktem yeni kurdukları Darüşşafaka Tarihi ve Kültürü Komisyonu ile yapılacak araştırmalar sonucunda tarihten çok önemli anıların gün yüzüne çıkarılacağının haberini de ilk kez SÖZCÜ'ye duyurdu. Öktem “Bu kurumda Cumhuriyet ve Atatürk'e vefalı çocuklar yetişir” diyerek devam etti.

EĞİTİMDE İLK SİVİL ÖRGÜTLENME

Osmanlı aydınları tarafından 1863'te yetim çocukların eğitimine destek olmak için kurulan Darüşşafaka, Türkiye tarihinin eğitim alanındaki ilk sivil örgütlenmesi. ‘Şefkat yuvası' anlamına gelen Darüşşafaka'da anne ya da babasını küçük yaşta kaybeden çocuklar 4. sınıftan sonra burslu, yatılı ve İngilizce eğitim alıyor.

“ÇOCUKLARA HER YIL MEVSİM MEYVELERİNDEN BİRİNİ DAĞITIN

Kurumda eğitim gören çocuklara anne şefkatiyle kalbini açan Zübeyde Hanım'ın bağışı sırasında kurumdan özel bir istediği daha vardı. Çocuklara o zorlu savaş döneminde yılda bir kez mevsim meyvelerinden birinin dağıtılmasını bağış tutanağına yazdırdı. Darüşşafaka Cemiyeti ise o tarihten bugüne kadar geçen 99 yıl boyunca her yıl Zübeyde Hanım'ın bağışının gereklerini özenle yerine getirmeyi sürdürdü. Öyle ki bugün Darüşşafaka'da öğrencilere diledikleri zaman mevsim meyveleri yiyebilme imkanı sunma geleneği de Zübeyde Hanım'ın en değerli mirası oldu. Okul koridorlarında bulunan sepetler Darüşşafakalı öğrencilere diledikleri zaman meyve yeme olanağı sunuyor.