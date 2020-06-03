Darüşşafaka giriş sınavı başvuru şartları neler? 2020 Darüşşafaka sınavı ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları`nın 2020 yılı sınavı, 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 11.00'da Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

2020 DARÜŞŞAFAKA SINAV BİLGİLERİ

Kayıt Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2020, Perşembe

Kayıt Bitim Tarihi: 22 Haziran 2020, Pazartesi

Sınav Günü: 28 Haziran 2020, Pazar

Sınav Saati: 11.00

* Adayların saat 10.00`da sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

DARÜŞŞAFAKA SINAV BAŞVURU EKRANI

DARÜŞŞAFAKA BAŞVURU FORMU

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVINA KATILIM KOŞULLARI

-T.C. vatandaşı olması

-Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

-Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

-2009 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

-2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

-Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, sınav kaydı için başvurabilirler.

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru formu (doldurulmuş)

ÖNEMLİ NOT: Aday kaydı için başvurular online ya da elden yapılabilir. Başvuru belgelerinin Darüşşafaka Ortaokuluna elden ya da postayla ulaştırılması zorunludur.

Kesin kayıt hakkı,

-Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kayıt Kabul Sağlık Yönetmeliği esaslarına uygun olarak beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu olması. (Bu rapor ile birlikte öğrenci okul sağlık kurulu tarafından değerlendirildikten sonra gerekli görülen tüm hallerde aday öğrencinin yeniden değerlendirilmek üzere tam teşekküllü bir hastaneye yönlendirilebilir)

-Sağlık kurulunun adayın (Darüşşafaka Eğitim Kurumları Sağlık Kurulu Kabul Yönetmeliği esaslarına göre) yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesine,

-Darüşşafaka`nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının sonucuna bağlıdır.

Okulun “Sağlık Kurulu” davetine uymayan, “mali durum araştırması” sürecine katılmayan aday, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.

SINAV MERKEZLERİ

28 Haziran'da Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere 24 ilde düzenlenecek sınavın yapılacağı merkezler daha sonra kamuoyu ve adaylarla paylaşılacak.