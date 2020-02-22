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Deprem bölgesi Elazığ’da pazartesi ders zili çalacak!

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrici ilçesi yakınlarında meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan deprem sonrası okulların açılış tarihi diğer illere göre ileri bir tarihe ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan paylaşılan bilgilere göre bölgedeki okullar pazartesi günü eğitime yeniden başlayacak.

22:44 -
Haberler Eğitim
Deprem bölgesi Elazığ’da pazartesi ders zili çalacak!

2020’nin ilk ayı tatsız başlamış, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü yerel saatle 20.55’te 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Onlarca binanın yıkıldığı ve okullar gibi kamu binalarının da hasar gördüğü şehirde yarı yıl tatilinin zorunlu olarak uzatılması gerekmişti.

MEB’den yapılan yeni açıklamada 24 Şubat Pazartesi günü şehirdeki eğitim ve öğretimin yeniden başlayacağı bildirildi.

Bakan Selçuk’un da Elazığ’da olacağı belirtilen MEB açıklamasında “İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık edecek olan Bakan Selçuk, Öğretmenlerle, Liselere Geçiş ve Üniversite Sınavına hazırlanan öğrencilerle buluşacak” denildi.

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