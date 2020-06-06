DGS başvuruları için geri sayım… DGS ne zaman?

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle birçok sınavın takviminde değişikliğe gidildi. Bu sınavlardan biri de Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) oldu. ÖSYM, güncellenen sınav takvimiyle DGS sınavı için başvuru tarihleri de belli oldu. Peki, DGS başvuru ne zaman? DGS sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte ÖSYM güncellenen sınav takvimi…

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS sınavı başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM’nin yenilenen takvimine göre 2020-DGS başvuruları 9 Haziran’da başlayacak ve 17 Haziran saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM SINAV BAŞVURU EKRANI

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos’ta yapılacak.