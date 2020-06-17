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DGS başvuruları için son gün! DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS sınavına başvurular için son gün geldi, Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 17 Haziran'da yani bugün bitecek. Başvurular online olarak Aday İşlemleri Sitemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. İşte başvuru sürecine dair detaylar…

08:39 -
Haberler Eğitim
DGS başvuruları için son gün! DGS başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında gerçekleştirilecek DGS için başvurular için son gün bugün. Önlisans eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen öğrenciler başvurularını bugün tamamlamak zorunda. DGS başvuru ücreti ise yarın da ödenebilecek.

Aşağıdaki linkler üzerinden DGS başvuru ekranına ve ücret ödeme ekranına erişebilirsiniz…

DGS BAŞVURU EKRANI

DGS ÜCRET ÖDEME EKRANI

2020-DGS SINAVI HAKKINDA BİLGİLER

BAŞVURU SÜRESİ : 9-17 Haziran 2020 (Ücret ödeme için son gün 18 Haziran 2020)
SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 9 Ağustos 2020, 10.15, 150 dakika
SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 3 Temmuz 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: 195,00 TL

DGS NE ZAMAN?

DGS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. DGS’ye yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

DGS başvurularında son gün yaklaşıyor! DGS başvurusu ne zaman bitecek?

DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

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