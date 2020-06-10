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DGS başvuruları ne zaman bitecek? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?

Önlisans eğitimlerini lisans seviyesine çıkarmak isteyenlerin merakla bekledikleri DGS'nin başvuruları dün başladı. Peki DGS başvuruları nasıl ve hangi tarihe kadar yapılabilecek? İşte 2020 DGS hakkında detaylar...

10:23 -
Haberler Eğitim
DGS başvuruları ne zaman bitecek? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?

DGS sınavına başvurular 17 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvurular online olarak Aday İşlemleri Sitemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) başvurularına dair detaylar…

DGS başvuruları başladı! DGS sınav tarihi ve başvurular için son gün ne zaman?

ÖSYM 2020 DGS BAŞVURU EKRANI

DGS BAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

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