DGS başvuruları ne zaman? DGS başvuru tarihleri belli mi?

İki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen pek çok kişiyi yakından ilgilendiren DGS Sınav Takvimi: Başvuru, sonuç ve tercih tarihleri ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… İşte, 2020 DGS hakkında merak edilenler…

DİKEY GEÇİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak. DGS 2020 sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri, 13 – 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

DGS’YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS’ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.