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DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM DGS başvuru tarihini yayınladı!

Corona virüsü salgını birçok sınav tarihini doğrudan etkilerken ÖSYM, birçok sınavın takviminde değişikliğe gittiğini açıkladı. Peki DGS sınavı ertelendi mi? DGS başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar…

13:53 -
Haberler Eğitim
DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM DGS başvuru tarihini yayınladı!

ÖSYM tarafından yapılacak birçok sınavın takviminde değişiklik meydana geldi. Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girecek olan öğrenciler de ÖSYM’nin yeni takvimini merak ediyor. İşte 2020 DGS sınavının yapılacağı tarih…

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS başvuru tarihi belli oldu. ÖSYM’nin yeni açıkladığı 2020 takvimine göre, DGS başvuruları 9 – 17 Haziran tarihleri arasında alınacak. DGS’nin geç başvuru tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi.

DGS 2020 sınavı ne zaman? DGS başvuruları başladı mı?

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuç tarihi ise 9 Eylül.

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