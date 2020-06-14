DGS başvuruları son günü ne zaman? 2020 DGS başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları kapsamında uygulayacağı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular sürüyor. ÖSYM’nin yayımladığı DGS başvuru kılavuzuna göre, başvurular 17 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. DGS sınav ücreti ödemeleri ise ÖSYM’nin e-İşlemler sayfasından 18 Haziran’a kadar yapılabilecek.

2020-DGS SINAVI HAKKINDA BİLGİLER

BAŞVURU SÜRESİ : 9-17 Haziran 2020 (Ücret ödeme için son gün 18 Haziran 2020)

SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 9 Ağustos 2020, 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 3 Temmuz 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: 195,00 TL

DGS BAŞVURU EKRANI

DGS ÜCRET ÖDEME EKRANI

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da

bankaya ücret yatırabilirler.