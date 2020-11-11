DGS ek tercih için son gün ne zaman?

DGS tercihinde bulunmak isteyen öğrenciler, bugün saat 23.59'a kadar tercihlerini yapabilecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

DGS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 20 liradır. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatırabilir.

Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır.

Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.