DGS ertelendi mi? DGS ne zaman? ÖSYM’nin ertelediği sınavlar…

ÖSYM birçok sınavın tarihini değiştirdi ve DGS’ye hazırlananlar DGS ertelendi mi sorusuna cevap aramaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre DGS tarihinde bir erteleme yok.

DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı, ertelenmemesi durumunda 5 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. 2020 yılı DGS başvuruları Mayıs ayında başlayacak. Başvurular 13 ile 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.

HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?

* 29 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 3 Mayıs'ta yapılacak.

* 4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

* 12 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) 17 Mayıs'a ertelendi.

* 18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs'ta yapılacak.

* 19 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs'ta olacak.

* 26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) 20 Eylül'e alındı.

* 3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

* 16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos'ta yapılacak.

* 20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) ise 16 Ağustos'a ertelendi.