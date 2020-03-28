DGS ertelendi mi? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman… 2020 DGS tarihi!

DGS sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Sınava katılacak olan öğrenciler corona virüsü nedeniyle DGS’nin ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre DGS ertelendi, peki DGS sınavı ne zaman yapılacak?

DGS NE ZAMAN?

DGS, 9 Ağustos’ta uygulanacak. DGS sınav başvuru tarihi ise henüz belli değil. DGS sınav başvuru tarihleri açıklandığı andan itibaren haberimizde olacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.