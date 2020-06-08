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DGS ne zaman? DGS başvuruları yarın başlıyor!

ÖSYM, güncellenen sınav takvimiyle DGS sınavı için başvuru tarihleri de belli oldu ve beklenen tarih geldi. DGS başvuruları yarın başlayacak. Peki DGS başvuruları ne zaman bitecek ve sınav ne zaman gerçekleşecek?

11:35 -
Haberler Eğitim
DGS ne zaman? DGS başvuruları yarın başlıyor!

Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi sebebiyle ÖSYM birçok sınavın takviminde değişikliğe gitmişti. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru tarihleri yaklaşıyor. Peki DGS başvuruları ne zaman?

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta yapılacak.

DGS başvuruları için geri sayım… DGS ne zaman?

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS sınavı başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin yenilenen takvimine göre 2020-DGS başvuruları 9 Haziran'da başlayacak ve 17 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM SINAV BAŞVURU EKRANI

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