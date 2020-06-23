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DGS ne zaman? DGS sınavı için beklenen tarih geliyor!

Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi sebebiyle ÖSYM birçok sınavın takviminde değişikliğe gitmişti. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınav tarihi yaklaştı. İşte geçtiğimiz günlerde başvuruları tamamlanan DGS'nin sınav tarihi...

08:42 -
Haberler Eğitim
DGS ne zaman? DGS sınavı için beklenen tarih geliyor!

ÖSYM, güncellenen sınav takvimiyle DGS sınavı için sınav ve sonuç tarihleri de belli oldu ve beklenen tarihler geldi ve geçtiğimiz günlerde başvurular tamamlandı, şimdi ise DGS sınav tarihi bekleniyor.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos’ta yapılacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS ne zaman? DGS başvuruları yarın başlıyor!

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.

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