DGS ne zaman? ÖSYM DGS başvuru tarihini açıkladı mı?

Türkiye'de binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Dikey Geçiş Sınavı (DGS) corona virüsü sebebiyle ertelenmişti. ÖSYM'nin güncellenen 2020 sınav takviminde DGS'nin ertelendiği belirtilmişti. Peki yeni DGS ne zaman yapılacak? DGS için başvurular başladı mı? İşte detaylar…

DGS NE ZAMAN?

Corona virüsü nedeniyle ertelenen sınavlara DGS'de eklendi. Bu yılki DGS sınavının güncellenen ÖSYM takvimine göre, 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacağı açıklandı.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Ertelenen DGS sınavı için başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından DGS başvurularıyla ilgili yapılacak açıklamaları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.