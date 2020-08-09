DGS puan hesaplama yöntemi: DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından düzenlenen, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan adaylar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar başvurabilildiği DGS ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz… DGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevabı…

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.