DGS saat kaçta? DGS sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri…

Eğitimine dört yıllık bir bölümde devam etmek isteyen öğrencilerin katılacağı DGS 9 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sınava girecek adaylar DGS sınav giriş yerlerini ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca ÖSYM, sınava girecek adaylara, saat uyarısında bulundu.

DGS SAAT KAÇTA?

Dikey Geçiş Sınavı 2020 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15’te başlayacak 150 dakika sürecek.

ÖSYM’DEN DGS AÇIKLAMASI

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.