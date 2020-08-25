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DGS sınav sonuçları ne zaman? DGS sonuçları için ÖSYM’nin işaret ettiği tarih!

2 yıllık üniversitelerden 4 yıllık üniversite bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyan DGS'de sonuç tarihi yaklaşıyor. DGS’de sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM'nin resmi sitesinde 9 Eylül'de duyurulacak. Resmi sonuçlardan önce DGS soru ve cevapları öğrencilerle buluştu. ÖSYM'den yapılan açıklama haberimizde…

09:25 -
Haberler Eğitim
DGS sınav sonuçları ne zaman? DGS sonuçları için ÖSYM’nin işaret ettiği tarih!

ÖSYM’nin tarih açıklamasının ardından DGS sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. DGS soruları ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmını kamuoyuna açan ÖSYM, soruların tamamının görülmesi için AİS şifreleriyle giriş yapılması gerektiğini belirtti. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

DGS sonuçları için tarih adım adım yaklaşıyor… DGS sınav sonuçları ne zaman?

SORU VE CEVAPLAR YAYINLANDI

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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