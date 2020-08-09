DGS sonuçları için ÖSYM tarih verdi! DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Adayların uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğü DGS bugün gerçekleştirildi. ÖSYM takviminde DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı. DGS sonuçlarının açıklanması ile adaylar sınavdan aldıkları sayısal ve sözel netleri öğrenecek. Peki DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

9 Ağustos’ta yapılan DGS’nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4-6 gün içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak DGS soru ve cevaplarının yayınlanması konusunda ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmekte.