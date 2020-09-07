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2020 yılı DGS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuçları iki gün erken duyurdu

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını açıkladı. Sınav takvimine göre 9 Eylül’de açıklanması beklenen DGS, 7 Eylül’de erişime açıldı. ÖSYM, daha önce ALES sonuçlarını da erken açıklamıştı. Sınavdan yeterli puanı alan adaylar, ÖSYM’nin açıklayacağı tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacak ve dört yıllık lisans programına başlayabilecek.

13:24 -
Haberler Eğitim
2020 yılı DGS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuçları iki gün erken duyurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, DGS sonuçlarını sosyal medya hesabından böyle duyurdu;

Değerli adaylarımız,

9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DGS sonuçları açıklanmıştır.

Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

DGS SONUÇ SORGULAMA

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarını açıklayan ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu yayınlamadı. Tercih kılavuzu ile birlikte, adaylar üniversitelerdeki boş kontenjanlara tercih yapabilecek.

DGS Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM sınav sosyal medya Tercih Kılavuzu
Son güncelleme: 13:34 07.09.2020
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