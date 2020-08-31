DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları için tarih verdi

ÖSYM takviminde DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı. DGS sonuçlarının açıklanması ile adaylar sınavdan aldıkları sayısal ve sözel netleri öğrenecek. Sınav sonuç kağıdında doğru ve yanlışların sayısı, ağırlıklı önlisans başarı puanı, sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanları yazılı olacak. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman yapılacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.