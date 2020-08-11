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DGS soru ve cevapları yayınlandı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin yayımladığı DGS soruları ve cevap anahtarı duyurusu ile birlikte DGS'ye giren öğrenciler internete akın etti. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. DGS soruları ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmını kamuoyuna açan ÖSYM, soruların tamamının görülmesi için AİS şifreleriyle giriş yapılması gerektiğini belirtti. İşte DGS sonuç tarihi ve soru cevapları...

08:35 -
Haberler Eğitim
DGS soru ve cevapları yayınlandı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takviminde DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı. Sınav sonuçları ÖSYM’nin resmi sitesinde 9 Eylül’de duyurulacak. Resmi sonuçlardan önce DGS soru ve cevapları öğrencilerle buluştu. ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde;

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

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