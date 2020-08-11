DGS soru ve cevapları yayınlandı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takviminde DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı. Sınav sonuçları ÖSYM’nin resmi sitesinde 9 Eylül’de duyurulacak. Resmi sonuçlardan önce DGS soru ve cevapları öğrencilerle buluştu. ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde;

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.