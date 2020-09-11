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DGS tercih işlemleri başlıyor! DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM, geçtiğimiz hafta DGS sonuçlarını açıklamıştı. Sınava katılım gösteren adaylar, AİS üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebiliyor. Yayınlanacak tercih kılavuzu ile birlikte DGS tercih işlemleri de başlayacak.

14:29 -
Haberler Eğitim
DGS tercih işlemleri başlıyor! DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Geçtiğimiz sene 25 Temmuz'da açıklanan DGS sonuçları sonrasında 21-28 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemleri yapılmıştı. Corona virüsü sebebiyle aksayan sınav takvimi nedeniyle DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

2019 DGS TERCİH KILAVUZU

ÖSYM tarafından henüz 2020 yılı DGS tercih kılavuzu yayınlanmadı. Adaylar, 2019 yılında yayınlanan tercih kılavuzu ile tercihler öncesi bilgi sahibi olabilir.

DGS TERCİH KILAVUZU (2019)

FOTO: SHUTTERSTOCK

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Aşağıdan geçen yılki kılavuza erişebilirsiniz.

Corona DGS ÖSYM sınav sınav takvimi Tercih Kılavuzu
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