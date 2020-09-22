DGS tercih işlemleri için nefesler tutuldu gözler ÖSYM’de

Eylül ayı bitmeden DGS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayınlanacağı öngörülüyor. Yayınlanacak tercih kılavuzu ile birlikte DGS tercih işlemleri başlayacak ve önlisans eğitimini lisans seviyesine çıkarmak isteyen adaylar önemli bir adım atacak.

TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.



DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Aşağıdan geçen yılki kılavuza erişebilirsiniz.

2019 DGS TERCİH KILAVUZU