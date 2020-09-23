DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Corona virüsü sebebiyle aksayan ÖSYM'nin sınav takvimi, DGS sınavında da devam ediyor. DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmazken, geçtiğimiz sene 25 Temmuz’da açıklanan DGS sonuçları sonrasında 21-28 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemleri yapılmıştı.

2019 DGS TERCİH KILAVUZU

ÖSYM tarafından henüz 2020 yılı DGS tercih kılavuzu yayınlanmadı. Adaylar, 2019 yılında yayınlanan tercih kılavuzu ile tercihler öncesi bilgi sahibi olabilir.

DGS TERCİH KILAVUZU (2019)

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Aşağıdan geçen yılki kılavuza erişebilirsiniz.