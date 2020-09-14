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DGS tercihleri için ÖSYM’den açıklama bekleniyor

DGS sonuçlarının ardından DGS tercihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz sene 25 Temmuz'da açıklanan DGS sonuçları sonrasında 21-28 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemleri yapılmıştı. Corona virüsü sebebiyle aksayan sınav takvimi nedeniyle DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

08:30 -
Haberler Eğitim
DGS tercihleri için ÖSYM’den açıklama bekleniyor

DGS’de sınav süreci tamamlandı ve tercih dönemine geçilecek. ÖSYM, geçtiğimiz hafta DGS sonuçlarını açıklamıştı. Sınava katılım gösteren adaylar, AİS üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebiliyor. Yayınlanacak tercih kılavuzu ile birlikte DGS tercih işlemleri de başlayacak. Kısa süre içinde DGS tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Aşağıdan geçen yılki kılavuza erişebilirsiniz.

2019 DGS TERCİH KILAVUZU

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler.

TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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