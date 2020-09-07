DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercih dönemi ise 21-28 Ağustos olarak belirlenmişti. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle sınavlar ertelenmişti. Bu nedenle sürecin daha hızlı ilerlemesi ve tercihlerin birkaç hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

2019 DGS TERCİH KILAVUZU

ÖSYM tarafından henüz 2020 yılı DGS tercih kılavuzu yayınlanmadı. Adaylar, 2019 yılında yayınlanan tercih kılavuzu ile tercihler öncesi bilgi sahibi olabilir.

DGS TERCİH KILAVUZU (2019)

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Aşağıdan geçen yılki kılavuza erişebilirsiniz.