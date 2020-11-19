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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, 5-11 Kasım tarihleri arasında yapılan DGS ek tercih sonuçlarını erişime açtı.

Güncellenme: 16:06, 19/11/2020
Haberler Eğitim
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları açıklandı

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BU AY YAPILACAK

ÖSYM, DGS ek tercih işlemleriyle bir üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananların ilgili okullara kayıtlarını 23-27 Kasım tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Ayrıca E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi üzerinden 21-25 Kasım 2020 saat 23:59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

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