Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları açıklandı

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI BU AY YAPILACAK
ÖSYM, DGS ek tercih işlemleriyle bir üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananların ilgili okullara kayıtlarını 23-27 Kasım tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Ayrıca E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi üzerinden 21-25 Kasım 2020 saat 23:59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.