Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme tercihleri başladı

Ek tercihler, 11 Kasım Çarşamba saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

DGS ek tercihleri, DGS başvuru kılavuzunda bulunan kurallara göre yapılacak.

Ayrıca ÖSYM, ek tercihler için bilgi ve tabloları da yayınladı.

DGS EK TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLARI

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.