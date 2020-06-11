Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? DGS başvurularında son gün ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında gerçekleştirilecek DGS için başvurular sürüyor. DGS sınavına başvurular 17 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvurular online olarak Aday İşlemleri Sitemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

ÖSYM 2020 DGS BAŞVURU EKRANI

DGS NE ZAMAN?

DGS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. DGS’ye yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.