Dört dörtlük sistemin imtihanı

“2020 LGS sınavında tüm zamanlardaki sınavlardan farklı bir süreç ilerleyecek” diyen Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, SÖZCÜ'ye konuştu.

2020 LGS'de öğrenciler ve 4+4+4 sisteminin birlikte sınavdan geçeceğini söyleyen Ünsal şöyle konuştu:

EN KALABALIK SINAV

“2011'de 1 milyon 285 bin 550 çocuğun birinci sınıfa başlayıp, 2019'da bunların yaklaşık 1 milyonu LGS'ye girdi. 4+4+4 sistemine geçilen 2012'de okula başlama yaşı 60 aya indirilince, birinci sınıfa çağ nüfusundan fazla öğrenci başladı.

Bu, 2020 LGS'de aday sayısını yüzde 36,6 oranında yani 471 bin 68 kişi arttırdı. Sınava, 1,7 milyon öğrenci girecek. “Covid-19 nedeniyle bu yıl sınava tüm 8'inci sınıflar adına MEB digital başvuru yaptı. Başvuran aday sayısı da yüzde 70 arttı.

Şimdi bu adayların kaçı sınava girecek, bilinmiyor. Pandemi nedeniyle en son 4 yıl önceki TEOG'daki gibi adaylar kendi okullarında sınava alınacak. Bu da, sınav yapılacak okul sayısını 3 kat artırdı.

MERAKLA BEKLENİYOR

LGS 2020'de konular da pandemi nedeniyle birinci dönemle sınırlandırıldı. Aday sayısı yüzde 36,6 artınca, sınavla öğrenci alacak okul kontenjanları yüzde 52,6 arttırılıp, 139 bin 660'tan 213 bin 188'e çıkarıldı. Kontenjan artışı, sınavla girilen okullara yerleşme şansını artıracak mı? merakla bekleniyor.”

5 SORU 5 CEVAP

1- Müfredat daralması neye yol açar?

Adaylar, bu yıl daha az konudan sorumlu olacak. Daha çok aday soruları doğru cevaplar. Öğrenciler için avantaj gibi görünse de, yığılmalar olur. Seçme ve sıralama zorlaşır.

2- Tam net yapanlar artar mı?

Galatasaray ve İstanbul Erkek gibi liselere sıfır hatayla 500 tam puan alan girebiliyordu. Müfredat daralınca şimdi tam puan alan aday sayısı artacak. Yani 2-3 yanlışla girilen okullara da artık tam net gerekebilir.

3- Puanı aynı olanlar nasıl yerleştirilir?

Devamsızlık, disiplin suçu, yaş küçüklüğü vb etkenlere bakılır. 60 aylık ve 72 aylık 2 öğrenci aynı puanı alırsa, 60 aylık yerleştirilir. Yaşında okula giden 72 aylıklar dezavantajlı olur.

4- Yığılma hangi puan aralığında olur?

500 puanlık sistemde 220- 440 puan arasında yığılma her yıl olur. Yığılmayı, soruların zorluk ve kolaylık derecesi belirler. Adaylar yüzdelik dilimle tercih yapıyordu. Bu yıl sıralama önem kazanacak.

5- Tercih döneminde adayları ne bekliyor?

Yüzdelik dilim arka arkaya 2 yıl öğrenci sayısı aynı ise anlamlıdır. Oysa bu yıl öğrenci sayısı çok artınca, yüzdelik dilim anlamını yitirdi. MEB aday sıralamasını yine açıklamaz ise tercih döneminde büyük bir kaos çıkar.

LGS'de 7 ilde kazanma şansı arttı

Aday sayısı kontenjandan fazla artan illerde şans azaldı, tam tersinde arttı. Kontenjan artışı 81 ilden 10'unda şansı binde 6 düşürdü. 71 ilde binde 15 arttırdı.

ŞANSSIZ 10 İL

Malatya yüzde 1,3’le en şanssız il oldu. Malatya’yı yüzde 1’le Erzincan ve Çorum izledi. Kahramanmaraş, Edirne, Mardin, Samsun, Şırnak, Bitlis, Hatay’da da şans faktörü düştü.

ŞANSLI İLLER

Şans faktörü yüzde 11’le en çok Bolu’da, yüzde 9,6’yla Yalova, yüzde 9,5’le Sinop’ta arttı. Bayburt, Karabük, Isparta, Tunceli gibi illerde de yerleşme şansı yüzde 5’in üzerinde arttı.

LGS ADAYLARI DiKKAT!

SINAV SABAHI:

– Nüfus cüzdanınızı evde unutmayın.

– Sınav Giriş Belgesi, okulda sırada olacak.

– Trafiği hesaplayın, en az 40 dakika erken gidin.

– Sınav 09.30'da ve en geç 08.45'te okulda olun.

SINAV SIRASINDA:

– TC kimlik numaranızı, adınızı kontrol edin.

– Cevap kağıdına kitapçık türünü kodlayın.

– Sınava, başarılı olduğunuz dersten başlayın.

– Cevapları kodlarken kaydırmayın.

İLK 30 DAKİKA ÖNEMLİ:

– İlk 5-10 dakika dikkatin dağılabilir.

– Okuduğunu anlamazsan panikleme.

– 10-15 saniye gözlerini kapat, sakinleş.

– Zamanı ara ara kontrol edip, hızını ayarla.

LGS 1. OTURUM SÖZEL: 09.30'da başlayacak. 50 soru sorulup, 75 dakika süre verilecek.

LGS 2. OTURUM SAYISAL: 11.30’da başlayacak. 40 soru sorulup, 80 dakika süre verilecek.

30 BÜYÜKŞEHiRi NE BEKLiYOR?

Büyükşehirlerde kontenjanlar arttı ama öğrenci de artınca şans faktörü çok az etkilendi.