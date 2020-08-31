e-Kurs başladı! DYK derslerine nasıl girilir?

Uzaktan eğitimle beraber başlayan e-Kurs dersleri öğrencilerin eğitimine destek sağlayabileceği bir kaynak olarak görülüyor. Yıl boyunca devam edecek olan DKY e-Kurs dersleri 6 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

DYK E-KURS GİRİŞ EKRANI



DYK KURSLARINA NASIL GİRİLİR?

DYK e-Kurslarına girmek için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz. Giriş yaparken e-Okul giriş bilgilerinizi kullanmanız gerekiyor.

BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

MEB tarafından yapılan açıklamada “Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrenci başvuruları 4 Eylül 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.