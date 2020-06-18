E Okul giriş ile karne notu sorgulama! MEB E Okul veli bilgilendirme sistemi giriş…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın en sık kullanılan eğitim portallarından biri olan E-Okul sistemi üzerinden karne notları ve sınavlarla ilgili sorgulamalar yapılabiliyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi yaparak karne notlarını ve sınav başvuru işlemlerini yapmak için sayfamızdaki linki kullanabilirsiniz. İşte E Okul VBS giriş ve karne sorgulama ekranı…

E-OKUL GİRİŞ İŞLEMLERİ

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

EOKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ EKRANI

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak, liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek, diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı gerçekleşecek.

Yoğunluk oluşmaması için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci sayısı dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında; Devamsızlık sorgulama, Yazılı sonuçları, Sözlü sonuçları, Karne notları, Haftalık ders programları ve sınav başvuru işlemleri yapılabilmektedir.

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.