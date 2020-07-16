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e-Okul giriş nasıl yapılır? LGS tercihleri e-Okul üzerinden nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarını erişime açacak. Yaklaşık 1.5 milyon öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemlerine başlayacak. Lise taban puanları ve tercih işlemleri e-Okul üzerinden yapılacak. Peki, e-Okul giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul üzerinden LGS tercih yapma işlemi

08:43 -
Haberler Eğitim
e-Okul giriş nasıl yapılır? LGS tercihleri e-Okul üzerinden nasıl yapılacak?

LGS sınavı için büyük gün geldi. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü LGS sınavı bugün açıklanacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla, öğrenciler lise taban puanlarını inceleyecek ve başarı sırasına göre tercihlerini e-Okul üzerinden yapacak. İşte e-Okul giriş ekranı…

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemi, yenilenen yüzü ile öğrenci ve öğrenci velilerinin bilgi alabileceği bir sistem. Okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler, e-Okul sistemine girerek işlemlerini yapabilir. İlk önce https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx# adresine giriş yapılır. Buradan, öğrencinin T.C. Kimlik nosu ve öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapılmalıdır. Daha sonrasında ise öğrencinize özel bazı bilgiler girilir ve fotoğraf seçilir. Böylece e-Okul sistemine giriş yapmış olursunuz.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

Foto: DepoPhotos

LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları, 16 Temmuz erişime açılacak LGS tercih kılavuzu ile belli olacak. Öğrenciler, MEB tarafından açıklanacak puanlara göre yerleştirme tercihlerini yapabilecek.

Geçmiş yıllarda yayınlanan taban puanları, bu seneki tercihler hakkında bilgi veriyor.

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