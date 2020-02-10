E-Okul girişi nasıl yapılır? İşte e Okul devamsızlık ve ders programı sorgulama ekranı…

Öğrencilerin güncel eğitim bilgilerini kontrol etmesini kolaylaştıran e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi internet üzerinden not, devamsızlık bilgileri gibi bilgilerin yanında güncel ders programı gibi verileri edinebiliyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi için haberimizdeki bağlantıyı kullanabilirsiniz…

E-OKUL’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

E-OKUL VBS GİRİŞ SİSTEMİ



E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları