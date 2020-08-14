E okul kayıt sorgu ekranı… Okul kayıtları başladı mı?

Türkiye'de okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak ve eğitim 21 Eylül'e kadar online olarak EBA TV üzerinden yapılacak. Sonrasında ise seyreltilmiş eğitim modeli ile devam edilecek. Okul kayıtlarına dair tarihler ise henüz belli değil…

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Çocuğum hangi okula gidecek modülü Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Bakanlık tarafından kayıt ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıtlar konusunda açıklama geldiğinde sitemizde yer alacak.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI

İLKOKUL VE LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Okul öncesi eğitim ve ilkokul için kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Okul kayıtlarının 31 Ağustos’ta başlayacak eğitim dönemi öncesinde yapılması gerekiyor.

Lise kayıtları için ise LGS sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçların açıkladı. Şimdi öğrencilerin nakil işlemleri sürüyor. Sonrasında ise lise kayıtları başlamış olacak.