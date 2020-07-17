E Okul LGS tercihleri nasıl yapılacak? E Okul kullanma ve giriş ekranı…

Milyonlarca 8. sınıf öğrencinin beklediği LGS sonuçları ve tercih kılavuzu yayınlandı. Şimdi gözler LGS tercihlerinde olacak. Öğrenciler, LGS tercihlerini 20-29 Temmuz tarihleri arasında e okul vbs üzerinden yapacak. İşte ayrıntılar…

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemi, yenilenen yüzü ile öğrenci ve öğrenci velilerinin bilgi alabileceği bir sistem. Okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler, e-Okul sistemine girerek işlemlerini yapabilir. İlk önce https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx# adresine giriş yapılır. Buradan, öğrencinin T.C. Kimlik nosu ve öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapılmalıdır. Daha sonrasında ise öğrencinize özel bazı bilgiler girilir ve fotoğraf seçilir. Böylece e-Okul sistemine giriş yapmış olursunuz.

E OKUL LGS GİRİŞ EKRANI



E OKUL LGS TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

LGS 2020 tercih kılavuzu MEB tarafından duyuruldu. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de öğrenciler e Okul üzerinden tercihlerini ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.