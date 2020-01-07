E-Okul not sorgulama ekranı: e Okul VBS girişi nasıl yapılır?

2007 yılından bu yana öğrenci, veli, ve öğretmenlere kolaylık sağlayan e-Okul'dan bir çok bilgiye erişilebiliyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sitemi'ne (VBS) MEBBİS üzerinden ve e-Devlet şifresi ile de girilebiliyor. İşte e-Okul karne notları ve yazılı notları sorgulama ekranı…

E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Veliler öğrencilerin devamsızlık, sınav sonuç, karne not bilgilerini e Okul VBS giriş ile öğrenebiliyor. Haberimizden e-Okul öğretmen ve öğrenci girişi ekranına ve e-Okul hakkında ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz…

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ