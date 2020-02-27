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E-Okul’a nasıl girilir? İşte e Okul VBS giriş ekranı…

Öğrencilerin güncel eğitim bilgilerini kontrol etmesini kolaylaştıran e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi internet üzerinden not, devamsızlık bilgileri gibi bilgilerin yanında güncel ders programı gibi verileri edinebiliyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi için haberimizdeki bağlantıyı kullanabilirsiniz...

13:54 -
Haberler Eğitim
E-Okul’a nasıl girilir? İşte e Okul VBS giriş ekranı…

Öğrenciler 15 tatilin ardından okula geri döndü. İkinci dönemin başlamasıyla bazı öğrencilerin ders programlarında değişiklikler oldu. Öğrenciler ve veliler ders programını e-okul VBS sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki e Okul sistemine nasıl girişi yapılır?

E-OKUL'A NASIL GİRİLİR?

e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, artık MEBBİS adresinden erişim sağlanacak. e-Okul devamsızlık ve not bilgilerini sorgulamak isteyen öğrenciler ve veliler MEBBİS e-Okul öğrenci girişinin yeni sistemini araştırıyor. Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

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