E-Okul’a nasıl girilir? İşte e Okul VBS giriş ekranı…

Öğrenciler 15 tatilin ardından okula geri döndü. İkinci dönemin başlamasıyla bazı öğrencilerin ders programlarında değişiklikler oldu. Öğrenciler ve veliler ders programını e-okul VBS sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki e Okul sistemine nasıl girişi yapılır?
E-OKUL'A NASIL GİRİLİR?
e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, artık MEBBİS adresinden erişim sağlanacak. e-Okul devamsızlık ve not bilgilerini sorgulamak isteyen öğrenciler ve veliler MEBBİS e-Okul öğrenci girişinin yeni sistemini araştırıyor. Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek.
E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?
e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;
Devamsızlık sorgulama
Yazılı sonuçları
Sözlü sonuçları
Karne notları
Haftalık ders programları