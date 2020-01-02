e Okul’a nasıl girilir? İşte E-Okul VBS sınav sonucu ve devamsızlık sorgulama…

e Okul VBS giriş sistemi özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Güncel sınav, tercih sonuçları ve not gibi bilgilerin sorgulandığı e Okul VBS velilerin de hayatını kolaylaştırıyor. E okul'da yer alan VBS sayesinde https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gerekli bilgileri girerek öğrencilerin eğitim hayatı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek mümkün. Peki, e Okul E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır?

E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

E-OKUL VBS'YE NASIL GİRİLİR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.